Joe Biden’dan üçüncü doz Covid-19 aşısı kararı
ABD Başkanı Joe Biden, eşiyle birlikte üçüncü doz Covid-19 aşısı olacağını duyurdu.
ABC News’e konuşan ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden ile birlikte üçüncü doz Covid-19 aşısını olacağını söyledi. Üçüncü doz aşının ABD’lilere Eylüla yında sunulacağını söyleyen Biden, “Üçüncü doz aşımızı olacağız” dedi.
ABD’de bir süredir gündemde olan üçüncü doz aşının yetişkinlere 20 Eylül’den itibaren yapılacağı kaydedildi.
78 yaşındaki Biden ve eşi Aralık ayında Pfizer/BioNTech aşısı olmuştu.