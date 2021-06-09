Kanada’da saldırı kurbanı aile için anma

Londra Camisi’ndeki anmada 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Afzaal ve Salman Afzaal’ın 74 yaşındaki annesi anıldı. Ailenin en genç üyesi olan 9 yaşındaki Fayez ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle hastanede tedavi altında tutuluyor.

Kanada’da yaşayan Müslüman toplulukların savunucuları, ülke genelinde İslamofobi ile mücadele için somut çabalar çağrısında bulundu. Güneybatı Ontario İslam Merkezi imamı Münir El-Kassem, “İnsanların yabancılaşmasını ve korku içinde yaşamasını istemiyoruzbunun bir daha olmasını engellemeliyiz” dedi.

BİRİNCİ DERECE CİNAYETTEN YARGILANACAK



Polisin henüz belirli bir nefret grubuna üye olup olmadığını kesinleştiremediği ancak saldırının planlı olduğunu söylediği katil zanlısı 20 yaşındaki Nathaniel Veltman, birinci derece cinayet ve bir cinayete teşebbüsten yargılanacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, muhalefet lideri Erin O’Toole ve Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford anma etkinliğindeki konuşmalarında Kanadalıların birlik olmanın ve bu saldırıya karşı birlikte hareket etmenin vurgusunu yaptı.