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Kanepe krizinin merkezindeki isim konuştu: Bir daha asla

Ankara’da, Erdoğan ve AB Konsey Başkanı Michel’in "altın varaklı koltuğa" oturtulup, Komisyon Başkanı von der Leyen’in üçlü kanepeye oturtulması 54 yıllık AB protokolünü değiştiriyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:16, 18/04/2021
HaberlerDünya
Kanepe krizinin merkezindeki isim konuştu: Bir daha asla

Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret sırasında yaşanan protokol krizi, başka bir noktaya evrildi. Altın varaklı sandalye ve kanepe skandalının ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile ilk kez karşılaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bir daha asla böyle şeye izin veremem” dedi.

BİR İLK YAŞANIYOR

Bunun üzerine, AB'nin protokolünün yeniden düzenlenmesine başlandı. 1957 tarihinde kurulan AB'de ilk kez bir “Modus vivendi” (Geçici anlaşma) kararı alındı.

Buna göre, AB'nin protokol sistemi değiştirilecek ve bir daha benzer sorunların yaşanmaması için, Konsey Başkanı ile Komisyon Başkanı, aynı protokol kurallarına tabi olacak. Ya da, bir uygulama geleneği oturtulacak.

5 MADDELİK YENİ ANLAŞMA

Ankara'da, Michel'in protokol ekibi tarafından kanepeye sürülen ve “Ee, şeyyyy” diyerek ayakta kalan Ursula von der Leyen, bu krizden şimdi büyük bir zafer çıkarmaya hazırlanırken, komisyon, konseye yeni protokol ile ilgili önerilerini sundu.

Ancak bunun kabul edilemeyeceği ve komisyonun önerilerinin, konseyi zayıflatacak bazı öğeler içerdiği gerekçesiyle kabul görmedi. Konsey ile komisyon arasında şimdi beş maddelik bu yeni düzenlemenin tartışılacağı açıklandı.

KONU TARTIŞILACAK

Bu arada, “O olaydan sonra geceleri uyuyamadım” diyen konsey başkanı, Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda çeşitli temsilcilerle yapacağı görüşmede, bu olaydan duyduğu pişmanlığı bir kez daha dile getirecek.

Konu ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda da tartışılacak.

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Yayınlanma Tarihi:10:13,