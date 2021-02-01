Korkutucu iddia: Mutasyona uğramış corona virüsüne karşı maske etkisiz

Dünyada birbiri ardına ortaya çıkan corona virüsü mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor… İtalyada Covid-19 ile Mücadele Gücü’nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti, mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bartoletti, B117 olarak bilinen ve corona virüsünün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.

“GENÇLERİ SON DERECE ETKİLİYOR”

Şu an kullanılan tıbbi maskenin yeni mutasyonlu virüse karşı bir işe yaramadığını iddia eden Bartoletti, “FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Kapalı yerlerde maskeleri aşabiliyor. Daha öldürücü değil ama kesinlikle daha bulaşıcı. Gençleri de son derece etkiliyor. Kolay adapte olup hızla enfekte ediyor. Bu nedenle mutasyonlu varyanta karşı dikkatli olmalıyız. Tüm dünyada tedbirlerin daha da arttırılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.