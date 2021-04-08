Kraliçe Elizabeth’ten bir ilk: Buckingham Sarayı’nı piknikçilere açıyor

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Bu yaz Buckingham Sarayı bahçesi ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çimenleri üzerinde piknik yapmak için ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsatın tadını çıkarın” ifadelerine yer verildi.

Buckingham Sarayı, 775 odadan oluşan 828 bin metrekarelik bir yaşam alanına sahip. Kraliyet ailesi web sitesine göre, sarayda çeşitli etkinlikler için kullanılan 19 farklı devlet odası bulunuyor.

Sarayda toplam 240 yatak odası bulunurken, 52’si kraliyet odası, 188’i ise personel için kullanılıyor. Sarayın bahçesinde 156 metrelik bir sınır duvarı yer alıyor.