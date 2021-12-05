Macron’un karşısına muhafazakarlardan kadın aday: Pecresse seçildi

Fransa'da gelecek yıl Nisan ayında yapılacak seçimler öncesinde adaylar belli olmaya başlıyor... Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi, 2022 seçimleri için "Üçte bir Thatcher, üçte iki Merkel" yorumunun yapıldığı Valerie Pecresse'i seçti.

Sozcu.com.tr

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Gelecek yıl seçime hazırlanan Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron ve aşırı sağcı Eric Zemmour’un ismi sıklıkla konuşulmaya başlanırken, merkez sağın adayı da belli oldu…

Muhafazakar bir görüşü destekleyen Cumhuriyetçi Partisi, 2022 için 54 yaşındaki Valeri Pecresse’i aday gösterdi. Yapılan seçimlerde Eric Ciotti’yi geride bırakmayı başaran Pecresse açıklamalarda bulundu. İlk turda yüzde 11 oy alması beklenen ve zafere ulaşma ihtimaline olasılık verilmeyen Pecresse, “Fransa’nın onurunu yeniden oluşturacağız ve Fransızları koruyacağız” dedi.

Macron’un oy beklediği merkez sağdan oy toplama potansiyeli yüksek olan Pecresse, daha ılımlı gözükse de mülteci ve yasalar ve düzen konusunda ise çok daha sert bir tutuma sahip. Pecresse, Fransa’daki AB vatandaşı olmayıp oturum izni olanların sayısının yarıya indirileceğinin sözünü vermişti.

Şu ana kadar yapılan anketlerde Macron’un ikinci dönem kazanacağını öngörüyor. Fransa’da henüz kadın cumhurbaşkanı seçilmedi.

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