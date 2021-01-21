Merkel corona ölümlerine dikkat çekti: Şok edici derecede yüksek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de gerçekleştirdiği basın toplantısında corona virüsü salgınının son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Salgının zor aşamasında olduklarını belirten Merkel, “Tehlike bizim için daha somut hale gelene kadar beklememeliyiz. Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek” dedi.

Merkel, corona mutasyonları hakkında büyük endişe duyduğunu, yeni virüs türleri yayılırsa salgınla mücadelede ilerlemenin tehlikede olacağı konusunda uyardı.

‘ÇOK GEÇ KALABİLİRDİK’



Salgının uluslararası bir felaket olduğunu belirten Başbakan Merkel, “Önlem almasaydık, vaka sayıları çok daha yüksek seviyede olurdu. Üçüncü bir enfeksiyon dalgasını önlemek için çok geç kalabilirdik. Gelecekle ilgili endişelerimiz ve virüsün mutasyonunun hızla yayılmasını dikkate alarak eyalet başbakanlarıyla kısıtlamaların uzatılmasına karar verdik” diye konuştu.

‘VAKALAR DÜŞMEYE BAŞLADI’

“Alınan önlemlerin karşılığını görmeye başladık” diyen Merkel, “Vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Yoğun bakım servislerinde hasta sayılarında ciddi düşüş var” ifadelerini kullandı.