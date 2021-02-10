MI6 yeni ajanlar peşinde… Artık sadece tek bir kriter arıyorlar

İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un başında bulunduğu MI6 olarak da bilinen Gizli İstihbarat Servisi (SIS) işe alım şartlarında değişikliğe gitme kararı aldı.

İstihbarat servisi bünyesinde çalışacak ajanların, bundan böyle İngiltere’de doğmuş olma şartı olmayacak. Yurt dışında doğmuş olan ancak Birleşik Krallık pasaportu taşıyan adaylar MI6’te çalışmak için başvurabilecek.

Çifte vatandaş statüsündeki kişilerin, yapılacak iş teklifine göre Birleşik Krallık dışındaki vatandaşlıktan çıkması istenebilir. Bu kişilerin ebeveynlerinden birinin Birleşik Krallık vatandaşı ya da ülkeyle önemli bir bağının olması gerekiyor.

EN BÜYÜK YETENEK HAVUZU



Radikal kararla ilgili The Times gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, “Çifte vatandaşlar konusunda işe alımlarda yapılan değişikliklerle, yabancı bir ülkede doğup Birleşik Krallık’a gelmiş olabilirsiniz. Bu bizim en büyük yetenek havuzuna ulaşmamızı sağlayacak. Biz düşünce ve iş gücü çeşitliliği yaratmak istiyoruz. Bu farklı zihinlere sahip olmakla ilgili. Farklı millet ve geçmişlerden gelen kişilerle daha efektik casusluk yapabiliriz” dedi.



YAŞ ŞARTI 18’E DÜŞMÜŞTÜ



MI6 son yıllarda yaptığı değişikliklerle dikkat çekiyor. 2018’de dönemin başkanı Sir Alex Younger, Birleşik Krallık’ta doğan göçmen çocuklarının istihbarat servisine girmesinin önünü açmıştı. MI6, geçtiğimiz yıl da işe alım için yaş şartını global teknoloji yarışını yakalayabilmek için 21’den 18’e düşürmüştü.

BEŞİKTAŞLI BAŞKAN MOORE

Temmuz 2020’de Gizli İstihbarat Servisi’nin başına getirilen Richard Moore, 2014-2017 yılları arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Türkiye'de özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Moore, Beşiktaş formasıyla verdiği pozlarla çok konuşulmuştu. Libya doğumlu olan Moore, kariyeri boyunca Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı.