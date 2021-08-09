NASA’dan dünya ekonomisini alt üst edecek hamle

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yüzeyinde 10 kentilyon $ (10bin dolar ve ardından 15 tane daha sıfır) değerinde maden barındıran '16 Psyche' asteroidine uzay aracı göndermeyi planlıyor. Bu hamle, dünya ekonomisini yerle bir edebilir.

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NASA, değeri dünya ekonomisini geçen 10 kentilyonluk maden değerine sahip 16 Psyche’ye uzay aracı göndermeye hazırlanıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, NASA, 16 Psyche üzerinde yaptığı araştırmalarda asteroidin benzersiz maden kaynaklarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Asteroide gömülü şekilde altın, platin, bakır, redyum, nikel gibi eşsiz kaynaklar yer alıyor.

Psyche, Mars ve Jüpiter arasında halka şeklindeki bir uzay bölgesi olan asteroit kuşağında Güneş'in yörüngesinde dönen en büyük cisimlerden bir tanesi. Araştırmacılar tarafından Planetary Sciences Journal’da yayınlanan çalışma, yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki bu asteroide sonda görevinden önce daha yakından bakılmasına da yardımcı oluyor.

2026 yılında sonda fırlatılacak

Bu göreve yardımcı olmak için California’daki California Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) bir ekip tarafından yüzey özelliklerine ilişkin bilgi sağlamak için Psyche’nin sıcaklık haritası oluşturuldu. Sonuçlarda, Psyche'nin en az yüzde 30 metalden oluşan bir yüzeye sahip olduğu ve yüzeydeki kayaların metal taneciklerle dolu olduğu gözlemlendi.

NASA tarafından Psyche’ye 2026’nın başlarında bir sonda fırlatacağı bildirildi. NASA bu kapsamda, 21 aydan fazla bir süre boyunca gönderdiği uzay aracı ile16 Psyche’nin özelliklerini haritalayacak ve inceleyecek.

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