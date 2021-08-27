Pentagon’dan tahliyelerle ilgili yeni açıklama
Pentagon, Afganistan’dan geri çekilme tarihinde bir değişiklik olmadığını ve geri çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Öte yandan Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bombalı saldırılara Taliban’ın güvenlik konusundaki başarısızlığının yol açmış olabileceği belirtildi.
Afganistan’la ilgili son durum hakkında Pentagon’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılarda yaralanan ABD'li askerlerin Almanya'ya ulaştı. ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inanıyoruz.
*Afganistan'dan geri çekilme tarihinde bir değişiklik yok. Geri çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını planlıyoruz.
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda tahliye uçuşu bekleyen yaklaşık 5 bin 400 kişi var. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığı yol açmış olabilir.