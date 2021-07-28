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Pfizer’a üçüncü doz aşı bereketi: Yüzde 28 artış

ABD'li ilaç devi Pfizer, Alman BioNTech ile geliştirdiği COVID-19 aşısının satış geliri tahminlerini ülkelerin daha fazla doz almak için anlaşmalar yapmasıyla %28.8 artırarak 33.5 milyar dolara çıkardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:09, 28/07/2021
HaberlerDünya
Pfizer’a üçüncü doz aşı bereketi: Yüzde 28 artış

Şirket satış gelirleri tahminini bu yıl imzaladığı 2.1 milyar doza ulaşan anlaşmalara dayanarak artırdı ve eğer ek sipariş alırsa daha da artırabileceğini açıkladı. Pfizer ve BioNTech bu yıl 3 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

Pfizer, Mayıs’ta 1.6 milyar dozluk anlaşmalara dayanarak satış gelirleri tahminini 26 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Pfizer, 2022’de daha fazla satış yapmasını sağlayabilecek üçüncü “takviye” doz aşının gelecekte gerekebileceğine inandığını belirtiyor. Şirket en erken Ağustos’ta ek doz aşısının acil durum kullanımı için başvuruda bulunacağını açıkladı.

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ABD Avrupa BioNTech Dolar Reuters
Yayınlanma Tarihi:15:08,