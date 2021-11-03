Polis aileleri uyardı… ABD’de iğneli şekerleme alarmı
ABD'nin Ohio eyaletinde Cadılar Bayramı şekerlemeleri içinden dikiş iğnesi çıkması üzerine, polis çocuklara kasıtlı zarar verilme ihtimaline karşı alarma geçti.
ABD’nin Ohio eyaletinde polis ailelere Cadılar Bayramı’yla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Ohio eyaletine bağlı Fostoria’da bir çikolata paketinin içinden dikiş iğnesi çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukların topladığı şeker ve çikolataların tehlike yaratabileceğine dikkat çeken yetkililer, paketlere müdahale edilmiş olma ihtimalini değerlendiriyor.
‘CİDDİYE ALIYORUZ’
New York Post’a konuşan Polis Şefi Keith Loreno, “Yalnızca iki parça şekerlemede iğne bulunduğunun farkındayız. Ancak çocuklara zarar vermeye çalışan bir kişi olma ihtimaline karşı durumu ciddiye alıyoruz” dedi.
Yetkililer, çocukların topladığı şekerleri taramadan geçirmek için ailelere çağrıda bulundu.