Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yeni doğan kızlarına ‘Diana’ adını verdi

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ikinci bebeklerinin 4 Haziran Cuma günü California eyaletine bağlı Santa Barbara'daki Cottage Hastanesi’nde saat 11.40'da dünyaya geldiğini duyurdu.

Çift, 2 yaşındaki oğulları Archie’den sonra bir kız bebek sahibi olurken, kızlarının adının Lilibet Diana Mountbatten-Windsor olduğunu açıkladı. Lilibet olarak adlandırılan ismin İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten, Diana ismini ise büyükannesi Prenses Diana’dan aldığı belirtildi.

“DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Çift yaptığı açıklamada, hem anne hem de bebeğin sağlıklı ve iyi olduğunu ifade ederek, “O, hayal edebileceğimizden çok daha fazlası ve dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Bebeğin yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında dünyaya geldiği öğrenilirken, Kraliçe’nin 11'inci torununun torunu ve tahtta 8'inci sırada yer alıyor.

2020’DE DÜŞÜK YAPMIŞTI

Çift, İngiltere Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olan kızları Lilibeth Diana’nın cinsiyetini ilk kez üç ay önce Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda açıklamışlardı. Röportajda kraliyet görevlerinden ayrılma ve saray yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Markle’ın ayrıca Temmuz 2020’de düşük yaptığı biliniyor.

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