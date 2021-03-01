Prens Philip başka bir hastaneye nakledildi

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Prens Philip sabah saatlerinde tedavi için başkent Londra’daki başka bir hastaneye nakledildi.

Kraliçe Elizabeth’in eşi olan Philip’in önceden bilinen bir kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon tedavisi için hastane değiştirdiği öğrenildi.

Buckingham Sarayı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Dük’ün sağlığı iyi ve tedaviye yanıt veriyor fakat bu haftanın sonuna kadar hastanede kalması bekleniyor” denildi.

Resmi olarak Edinburgh Dükü olan Prens Philip, iki hafta önce sağlık sorunu dolayısıyla King Edward VII Hastanesi’ne yatırılmıştı. Doktorları, Philip’in corona virüsü ile ilgili bir rahatsızlığı olmadığını duyurmuştu.

Bugün ise Buckingham Sarayı, kalp sağlığı konusunda uzmanlaşmış St. Bartholomew’s Hospital’a nakledildiğini açıkladı.