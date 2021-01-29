Putin, New START anlaşmasının uzatılmasını onayladı

Rusya ile ABD arasında 5 Şubat’ta sona erecek olan New START anlaşmasının uzatılması yönünde görüşmeler devam ediyor.

Tarafların büyük oranda anlaşmaya varması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın 5 yıl süreyle uzatılması için Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma ve üst kanat olan Federasyon Konseyi’ne yasa teklifi sundu.

Yapılan oylamada her iki parlamentonun milletvekilleri, yasanın kabulü yönünde oy kullandı. Yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından yasa teklifi tekrar Putin'in önüne geldi.

Kremlin Sarayı, Putin'in parlamentodan geçen yasayı onayladığını açıkladı. Açıklamada, anlaşmanın uzatılması ve uygulanmasına yönelik Rusya federasyonundan herhangi bir ek bütçe talep tahsisi yapılmayacağı ifade edildi. (İHA)

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