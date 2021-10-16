Rusya’da en acı Covid-19 eşiği geçildi

Son iki haftadır günlük corona virüsü vaka sayısının 800'lerin üzerinde seyrettiği Rusya'da endişe verici bir eşik aşıldı.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda günlük vaka sayısının 800’lerin üzerinde seyrettiği Rusya’da bugün açıklanan rakamlarla birlikte günlük vaka sayısının 1000’in üzerine çıktığı açıklandı.

Yetkililer ülkede son 24 saat içinde 1002 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bu sayı salgının başladığı günden beri ülkede kayıtlara geçen en yüksek ölüm sayısı olarak duyuruldu.

Bu artış ile birlikte Rusya’da toplam ölüm sayısı 222.315’e çıktı. Öte yandan yetkililer günlük vaka sayısının da rekor kırdığını açıkladı. Resmi verilere göre ülkede 33.208 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu oran da ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak dikkat çekti. Rusya’da toplam corona virüsü vakası 7.958.384’e çıktı.

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