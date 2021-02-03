Rusya’nın Washington Büyükelçisi’nden ‘nükleer savaş’ çıkışı

ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) 5 yıl süreyle uzatılmasının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov anlaşmanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Anlaşma gereği karşılıklı kontrollerin önceki anlaşma süresinde olduğu gibi süreceğini ifade eden Antonov, karşılıklı diplomatik görüşmeler için adımlar atıldığını hatırlatarak, “Başkanlar arasında ilk temaslar gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında bir temas olmasını bekliyor” dedi.

“SAĞLIKSIZ DÜŞÜNEN POLİTİKACILAR” VURGUSU

Antonov, yakın zamanda Ekonomi Bakanları düzeyinde de temasların gerçekleşmesinin planlandığını ifade etti. Anlaşmanın uzatılması konusunda güçlükler yaşandığını söyleyen Antonov, “Anlaşmanın uzatılması ve korunmasıyla birlikte ABD'deki bazı siyasetçilerin bizi sürüklediği uçurumdan uzaklaşacağımıza eminim. Aklı başında hiçbir ABD generali Moskova ile tam kapsamlı bir nükleer savaş düşünmez. Bu düşüncenin sadece sağlıksız düşünen politikacıların kafasında dolaştığına düşünüyorum” dedi. (İHA)

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