Taliban’dan çarpıcı açıklama: Türkiye’deki görüşmelere katılamayız

Taliban, Afganistan’da barışın sağlanması için Türkiye’de düzenlenmesi planlanan görüşmelerin bu hafta yapılması halinde görüşmeye katılmayacağını açıkladı.

Türkiye, ABD’nin girişimleriyle başlatılan Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar’ın da yer alacağı barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Diplomatlar ve konu hakkında bilgi sahibi yetkililer görüşmelerin 16 Nisan’da başlaması ve 10 gün sürmesinin planlandığını ifade etmişti. Ancak görüşmelerin takvimi resmi olarak açıklanmamıştı.

Taliban’ın sözcüsü Mohammed Naeem, “16 Nisan’da Türkiye’deki görüşmelere katılamayız ve bunu Türkiye’ye ilettik” dedi. Naeem ileri bir tarihte görüşmelere katılıp katılmayacaklarına ilişkin ise, “Bu müzakerelerde yer almaya ilişkin karar alma görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

TRUMP DÖNEMİNDE MASAYA OTURDULAR



ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde 2020 yılının Şubat ayında masaya oturan Washington ve Taliban, Afgan hükümeti ile Taliban'ın barış görüşmesi yapacağı konusunda anlaşmış ve 1 Mayıs'tan itibaren de bölgedeki yabancı güçlerin bölgeden ayrılmasına karar verilmişti.

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