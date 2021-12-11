Tornado felaketi: En az 50 insan öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinin valisi Andy Beshear bir açıklama yaparak bölgede fırtınanın ölümcül boyuta geldiğini duyurdu. Beshear, "Fırtına ve tornadolardan en az 50 insan öldü" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cuma gecesi ve cumartesi sabaha karşı ABD’nin belirli bölgelerini etkisi altına alan fırtına, hortum, tornado ve kasırga felaketinin boyutu endişe verici seviyelere geliyor…

Ülkenin çok satan gazetelerinden Washington Post, Kentuck Valisi Andy Beshear’ın sözlerini duyurdu. Beshear, doğa felaketinde yaklaşık 50 insanın büyük olasılıkla ölmüş olabileceğini söyledi.

Beshear, “Gelen bilgiler gerçekten çok üzücü. Ölü sayısı yaklaşık 50” dedi. Öte yandan yetkililer kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve aralarında Amazon.com’unki de olmak üzere bazı binaların çatılarının çöktüğünü aktardı.

Illinois’de Amazon’un deposunun çatısının çökmesiyle birçok insanın mahsur kaldığı da belirtildi. Eyalette olağanüstü hal ilan eden Beshear, “Bu zarar uzun bir süreden beri gördüğümüz en kötü durum” dedi.

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