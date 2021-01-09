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Trump’ın en büyük silahını elinden aldılar: Susturdular

Sosyal medyayı en aktif kullanan lider olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, Kongre'de yaşanan olaylar sonrası kalıcı olarak askıya alındı. Başkan için açılan resmi hesaptan yanıt veren Trump'ın o mesajları da kısa sürede silindi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:05, 09/01/2021
Haberler Dünya
Trump’ın en büyük silahını elinden aldılar: Susturdular

ABD’de tarihe geçen 6 Ocak’ta Kongre baskını sonrası ülkedeki hareketlilik bir türlü dinmiyor. Destekçilerini seçimin hileli olduğuna yönelik kışkırtan ve olaylara yol açan Trump’ın azledilmesi için, Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Ocak’ta devir teslim töreninin barışçıl ve sorunsuz bir şekilde olacağını söyleyen Trump, bu kez çark eden bir açıklama yaptı. Törene katılmayacağını söyleyen Trump’ın kararına Biden, “Bu iyi bir şey” yanıtını verdi.

Trump, bir yandan yönetiminden istifalarla sarsılırken, diğer yandan sosyal medyada susturulmanın sıkıntısını yaşıyor. Twitter’ı en aktif kullanan lider olan Trump’ın hesabı kalıcı olarak askıya alındı.

‘BİZDEN ÜSTÜN DEĞİLLER’

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter'ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz” denildi.

‘HAYATTA KALAMAZLAR’

Twitter’ın bu kararı sonrası Trump, ABD Başkanları için açılan ‘POTUS’ kullanıcı adlı hesap üzerinden yanıt verdi.

Beyaz Saray muhabiri Josh Wingrove, Trump’ın yanıtını ve ardından silinmesini böyle duyurdu.

Trump, açıklamasında, “Uzun zamandır Twitter’ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum. Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır. Twitter, hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalamayacak” dedi.

‘PLATFORM KURACAĞIZ’

Trump, Twitter’ın hamlesini tahmin ettiğini belirterek, “Yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Kendi platformumuzu kurma ihtimalini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız. Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Takipte kalın” ifadelerini kullandı.

Ancak Trump’ın bu mesajları da kısa süre sonra Twitter’dan kaldırıldı.

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Yayınlanma Tarihi:07:27,