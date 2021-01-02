Türk inşaat şirketlerinden Almanya’ya akın

Almanya’da son yıllarda yükselen emlak fiyatlarında henüz zirve görülmedi. Emlak Yatırımları Birliği (IVD), önümüzdeki yıl emlak fiyatlarının yüzde 6 oranında yükseleceğini tahmin ediyor. Alman emlak piyasasındaki bu artış, Türkiye’den çok sayıda firmayı da Almanya’ya çekmeye başladı.

Geçen yılın sonuna kadar yüzlerce Türk inşaat firması kuruldu. İnşaat firmaları arsa alıyor, daire yapıyor ve satıyor. Birçoğu da eski evleri alıyor, bunları yıkıp lüks daireler yapıyor. Bir zamanlar Rusya’ya yapılan akının bir benzeri şimdi Almanya için yapılıyor.

Türkiye’de inşaat ve emlak alanında uzmanlaşan Türk yatırımcılar genellikle, Alman GmbH’sı yani Limited Şirketler kuruyor ve başına da bu işten anlayan Almanca bilen elamanlar alıyor.

ÜÇ KATI FİYAT TEKLİF EDİLİYOR



23 Aralık'tan sonra, alıcı ve satıcının emlakçı masrafını paylaşmasının sonucu değiştirmediği belirtiliyor. Almanya'da özellikle Münih, Frankfurt, Hamburg gibi kentlerde emlak fiyatları giderek yükseliyor. Frankfurt ve Münih’te, yaklaşık 10 yıl önce 1 milyon euro olan bir emlağın fiyatı, şu anda yaklaşık 4 milyon euro olarak ölçülüyor. Münih’te 26 milyon euro’ya bir arsa alan ünlü bir Türk inşaat şirketi, bunu 86 milyon euro teklif edenlere bile satmadı.

HER ŞEYİN FİYATI ARTIYOR

ABD’de 2008’de yaşandığı gibi bir emlak kredileri çöküşü ise yaşanmadı. Birçok kentte yeni tip modern mimari göze çarpıyor. Almanya’da, corona nedeniyle hemen her şeyin fiyatı artarken, özellikle emekli kesimin gelirleri sabit kaldığı için, onlar büyük sıkıntı yaşıyor. En lüks semtlerde bile, çöpe atılmış şişeleri toplayan emekliler dikkati çekiyor.