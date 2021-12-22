Türkiye ve ABD arasında SİHA krizi: Yaptırım riski var

Reuters, Etiyopya'da süre gelen iç savaşta, Etiyopya hükümetine karşı savaşan milislerin Türk yapımı SİHA kullandığını öne sürerek, ABD'nin bu durumdan 'endişe duyduğunu' aktardı. Washington hükümetinin, isyancılara silah gönderimini kısıtlama kararının ardından Türkiye'nin hamlesi 'yaptırım' ihtimalini de gündeme getirdi.

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Washington yönetimi, Türkiye tarafından Etiyopya’ya gönderilen SİHA’ların isyancı grubun eline geçtiği konusunda kanıtlar bulunduğunu aktardı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, ABD makamlarının, Türkiye’den Etiyopya’ya SİHA satışı konusunda rahatsızlık duyduğunu belirtirken, iki ülkenin bu konuda sorun yaşadığını aktardı.

Haberde, Türkiye’nin Etiyopya’ya SİHA satışlarıyla ilgili ABD’nin “derin insani kaygılara” sahip olduğu öne sürülürken üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin, ABD’nin Addis Ababa’ya yönelik silah kısıtlamalarını ihlal ettiğini söyledi.

BİR YILDIR İÇ SAVAŞ YAŞANIYOR

Etiyopya’da bir yılı aşan bir süredir süregelen iç savaş nedeniyle, binlerce sivil hayatını kaybederken, milyonlarca insan da yaşadığı toprakları terk etmek zorunda bırakılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Reuters’a yaptığı açıklamada ABD Afrika elçisi Jeffrey Feltman’ın geçen hafta Türkiye’ye yaptığı ziyarette “Etiyopya’daki iç savaşta SİHA kullanıldığını ve sivillere zarar verme riskine ilişkin raporları gündeme getirdiğini” söyledi.

Reuters’ın haberine göre, üst düzey bir Türk yetkili, Washington’ın rahatsızlığını birkaç toplantıda ilettiğini, Etiyopya ordusu ve hükümetinin ayrıntılı yorum taleplerine yanıt vermediğini söyledi.

TÜRKİYE İDDİALARI REDDETTİ

Avrupa, Afrika ve Asya’daki birçok ülkeye SİHA satan Türkiye, Afrika’da istikrarı bozucu bir rol oynadığı yönündeki iddiaları reddederken ve müzakereleri teşvik etmek için Etiyopya’daki tüm taraflarla temas halinde olduğunu söyledi.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler, Etiyopya’daki hak ihlalleri hakkında bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti ancak bu, hükümetinin şiddetle karşı çıktığı bir hareketti.

‘YAPTIRIM RİSKİ VAR’

ABD Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya silahlı kuvvetlerine yönelik savunma ürünleri ihracatını Mayıs ayında kısıtladı. Bu kararname kapsamında geniş ekonomik yaptırım yetkisine sahip olan ABD Hazinesi, yaptırımların Türkiye’ye uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Üst düzey Türk yetkili, dışişleri bakanlığının 2022 bütçe planlamasının bir parçası olarak drone satışlarının ABD dış politikasını nasıl etkileyebileceğini incelendiğini söyledi.

‘WASHİNGTON DURUMDAN RAHATSIZ’

Söz konusu kişi Reuters’e verdiği demeçte, “ABD, Türkiye’nin SİHA satışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ancak Türkiye bu alanda belirlediği politikaları izlemeye devam edecek” dedi.

Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey Türk yetkili de Ankara’nın herhangi bir ülkenin içişlerine karışma niyetinde olmadığını söyledi.

İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye’nin Etiyopya’ya savunma ihracatı, 2021’in ilk 11 ayında neredeyse sıfırdan 95 milyon dolara yükseldi.

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