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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiynin danışmanı Serhiy Shefirin otomobiline ateş açıldı. Polis, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiynin danışmanı Serhiy Shefirin otomıbiline, başkent Kievin güneyindeki Lisnyky bölgesi yakınlarında ateş açıldı. Ukrayna Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, otomobile 10dan fazla kurşunun isabet ettiği, sürücünün yaralandığı belirtildi. Ukrayna polisi, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Öte yandan Reuters’ta yer alan habere göre bir hükümet yetkilisi Shefir’in olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

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