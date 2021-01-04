Ülke terör saldırısıyla sarsıldı! 3 gün ulusal yas ilan edildi

Nijer’in batısında Mali sınırında bulunan Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen terör saldırısında 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki köyü de yöneten Komün Başkanı Almou Hassane, teröristlerin motosikletlerle köyleri bastıklarını, Tchombangou'da 70, Zaroumdareye'de 30 kişiyi katlettiklerini ifade etti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanı Alkache Alhada ise yaptığı açıklamada, ülke genelinde yas ilan edildiğini belirterek, “3 günlük ulusal yas ilan ettik. Güvenlik konusunda ise varlığımızı güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Alhada, hükümetin bölgedeki etnik gerginliği çözmek için forumlar düzenleyeceğini ve batı sınırında güvenliğin arttırılacağına aktardı. Bölgede daha iyi bir kaynaşma sağlanabilmesi için bölgede yer alan birliklerin sayısının arttırılacağını belirten Alhada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine gıda yardımı yapılacağı sözünü verdi.

ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi (ACLED) tarafından yapılan açıklamada, “Sahel’in 8 yıllık terör tarihindeki en büyük sivil katliamıydı” ifadeleri kullanıldı.

Nijer'de 12 Aralık'ta terör örgütü Boko Haram tarafından Toumour kasabasına düzenlenen saldırıda da 28 kişi hayatını kaybetmişti. İHA