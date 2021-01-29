Ünlü oyuncunun tecavüz itirafı ülkeyi karıştırdı: Yalnız değilsin

25 yaşındaki genç oyuncu Miléna Radulovic geçtiğimiz hafta Blic gazetesine verdiği mülakatta, 9 yıl önce ünlü yönetmen Miroslav Aleksić tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Genç oyuncu Radulovic'in itirafı büyük yankı uyandırdı.

“YALNIZ DEĞİLSİN”

Genç oyuncu Radulovic'in açıklamaları sonrası Sırbistan'da binlerce kadın “Nisi sama/Yalnız değilsin” başlığı altında sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılarak destekte bulunuyor. Öte yandan “Yalnız değilsin” çağrısı başta Bosna olmak üzere diğer Balkan ülkelerine de sıçramış durumda.

KÜLTÜR BAKANI: CEZASIZ KALMAYACAK

Sırbistan Kültür Bakanı Maja Gojkoviç, oyuncu Miléna Radulovic'i cesaretinden dolayı tebrik ederken yaşananları Sırbistan’ın Harvey Weinstein davası olarak nitelendirdi.

Yapılanların cezasız kalmayacağını vurgulayan Bakan Gojkoviç, ”Milena'ya, acı ve işkenceye maruz kalan diğer tüm kadınlara büyük destek veriyorum. Bu konu hakkında konuşma cesaretleri ve kararlılıkları için olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Zorana Mihajloviç de Aleksiç davasında “Şiddeti bildiren kız ve kadınlara şükranlarını” dile getirdi.

İTİRAFLAR GELMEYE BAŞLADI

Ünlü oyuncu Sara Zeljkovic de 68 yaşındaki yönetmen Aleksić'in tacizine uğradığını belirtti. 16-17 yaşındayken Aleksiç'in ofisine gittiğini söyleyen Zeljkoviç, ofisine davet ettikten sonra uygunsuz bir şekilde kendisine dokunduğunu itiraf etti…

Diğer bir oyuncu ise Danijela Stajnfeld. 37 yaşındaki Stajnfeld, geçen yıl Heal Me adlı belgesel filminde, Sırbistan film endüstrisinde etkili bir adam tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Tutuklu yargılanan Miroslav Aleksić ise tüm suçlamaları reddediyor.