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Uzmanlardan Boris Johnson’a açılım tepkisi: Kumar oynuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un İngiltere'nin ekonomisini corona virüsü yasaklarının ardından 19 Temmuz'da yeniden açacak olması şimdiye kadar tavsiyelerini dinlediği bazı bilim insanlarının tepkisini çekiyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 08/07/2021
HaberlerDünya
Uzmanlardan Boris Johnson’a açılım tepkisi: Kumar oynuyor

Dünyanın en yüksek aşılama oranlarından birisine sahip olmasına rağmen şu anda İngiltere’de yeni bir corona virüsü dalgası yaşanıyor. Reuters’ın analizine göre Johnson kumar oynayarak ülkeyi yeniden yasaklar ile kapatmak yerine deyim yerindeyse ülkenin aşıların delta varyantı karşısındaki direncini test edileceği bir ortama dönüştürerek virüsle yaşamayı tercih ediyor.

Johnson daha bulaşıcı varyant nedeniyle binlerce insanın daha ölebileceği uyarısında bulunduktan sonra yasakların kaldırılacağı “özgürlük gününü” bir ay erteleyerek daha fazla insanın aşılanmasına fırsat tanıdı. Yetişkinlerin %86’sına ilk doz, üçte ikisine de iki doz  aşı yapılan İngiltere’de 19 Temmuz’da yasaklar kaldırılacak.

‘ERTELEMEK ZAMAN KAZANDIRIR’

Geliştirdiği model ile yasakların kaldırılacağı tarihin ertelenmesinde rol sahibi olan Imperial College epidemiyologlarından Anne Cori ülkenin artan vaka sayılarıyla yaşayabileceğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi. “Özgürlük gününün” yeniden ertelenmesinin fayda sağlayacağını söyleyen Cori, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bence ertelemek zaman kazandırır ve bulaşı azaltmak için atabileceğimiz başka adımlar da mevcut” dedi.

‘TEHLİKELİ, ETİK VE MANTIK DIŞI’

Lancet tıp dergisine yazan 100’den fazla bilim insanı Johnson’un yasakları kaldırma planının “tehlikeli ve olgunlaşmamış” bir karar olduğunu söylerken yüksek vaka sayılarını tolere eden bir yaklaşımın “etik ve mantık dışı” olduğunu vurguladı.

Ancak Johnson hükümeti epidemiyolojik perspektiften daha fazlasını göz önünde bulundurmak zorunda olduğunu ve corona virüsü nedeniyle daha fazla insanın hayatını kaybedeceği fikri ile barıştıklarını dile getirdi.

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