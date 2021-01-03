Wuhan yeni yıla sokaklarda, çoşkuyla nasıl girdi? İşte kritik dönüm noktaları…

Corona virüsünün tüm dünyaya yayıldığı şehir olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kenti yeni yıla coşkulu kalabalıkların katıldığı kutlamalarla girdi. 2020’ye girerken kaos halinde bir hayalet şehir görüntüsündeki Wuhan, tam bir yıl sonra “normale” dönmüş gibi…

Peki dünyanın 2020’nin ilk günlerinde post-apokaliptik bilimkurgu filmleri misali endişeyle izlediği Wuhan ve genel olarak Çin, bunu nasıl başardı? Pandemi ile geçen koca bir yılın kritik dönüm noktalarına bakmakta fayda var.

ARALIK 2019: Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’da aralık ayının sonunda çıktığı düşünülen corona virüsü, CNN’in ele geçirdiği belgelere göre ayın başında yine Hubei eyaletinde ancak, Yichang ve Xianning kentlerinde patlak verdi.

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Virüsün, Huanan’da deniz ürünleri satılan bir hayvan pazarından yayıldığı şeklindeki yaygın bilgi de son zamanlarda sorgulanıyor. Son olarak ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, “Covid-19 salgını Wuhan’da Çin hükümetine ait bir laboratuvardan sızdı” ifadelerini kullandı.

OCAK 2020: Wuhan şehrinde iyice yayılan virüs hayatı durma noktasına getirirken ilk sert önlemlerin de alınması bir zorunluluğa dönüştü. Çin hükümeti ay sonuna doğru 11 milyon nüfuslu kenti topyekün karantinaya aldı. Şehre giriş çıkışlar kapatıldı. Toplu taşıma durdu. Hubei bölgesindeki Wuhan çevresindeki şehirlerle beraber 50 milyonun üzerinde insan karantinaya girdi.

VİRÜS DÜNYAYA OCAK SONUNDA YAYILDI Ocak ayının son haftasında Japonya, Güney Kore, ABD, Singapur, Tayland, Hong Kong, Nepal, Fransa, Tayvan, Macau, Vietnam, Avustralya, Kanada, Malezya, Kamboçya, Almanya, Sri Lanka, Finlandiya, BAE, Hindistan, İtalya, Filipinler, Rusya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta ilk vakalar görüldü.

ŞUBAT 2020: Wuhan’da toplam vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı. Çinli yetkililer nükleik asit testlerinin pozitif vakaların yalnızca yüzde 30 ila yüzde 50’sini tespit edebildiğini açıkladı. 13 Şubat’ta ise Hubei, tespit sistemini değiştirdi. “Vaka şüphelisi” ve “onaylanmış vaka” gibi ifadelerin iç yazışmalarda kullanıldığı CNN’in ele geçirdiği belgelerde ortaya çıkacaktı. 13 Şubat’ta 14 bin 840 (bir önceki günün yaklaşık 10 katı) yeni vaka açıklandı. Ölümler ise neredeyse ikiye katlandı ve 242 olarak duyuruldu.

SIKI KARANTİNA MART AYINDA GEVŞETİLDİ

MART 2020: Dünya genelinde vakaların arttığı bu ay Wuhan için ise gevşemenin başladığı ay oldu. İki aylık sert karantina sürecinin ardından 23 Mart’ta vatandaşların market alışverişleri için oturdukları civarda dolaşabilmeleri için evden kontrollü olarak dışarı çıkabilmelerine izin verildi. Aynı haftanın sonunda farklı şehirlerde yaşayan işçileri, Wuhan’a getiren trenlere izin verildi. Karantinada Wuhan’da adeta zorunlu olarak mahsur kalan farklı şehirlerde ikamet eden insanların, şehirden çıkmak için yetkililere başvurmalarına izin verildi.

NİSAN 2020: Nisan ayının başında karantinanın resmen sona erdiği Wuhan’da yaşam yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, 26 Nisan’da Wuhan’daki hastanelerde tek bir corona virüsü hastası dahi kalmadığını açıkladı. 15 Nisan-25 Nisan arası Wuhan’da Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

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VE ÇİN, ‘NORMALE’ DÖNDÜ

MAYIS 2020: Çin genelinde 27 Nisan’da 4 bin 632’den 4 bin 633’e yükselen ölüm sayısı 17 Mayıs’ta 4 bin 634 olacaktı. Worldometers’ta yer alan verilere göre o günden bu yana Çin’de Covid-19 kaynaklı ölüme rastlanmadı. 1 Mart’ta ilk kez 80 bin barajını geçen toplam vaka sayısı ise 3 Ocak 2021 tarihinde 87 bin 117 olarak açıklandı. 1 Mayıs’ta Pekin bölgesinde, 2 Mayıs’ta ise başkenti Wuhan olan Hubei bölgesinde 2. seviye acil durum düzenine geçildi ve hayat, dünyanın pek çok bölgesinde uzun süredir uygulanan ve adına “yeni normal” denen tedbirlerle kaldığı yerden devam etti.

SARS’TAN ANTRENMANLILAR

Kasım 2002’den Mayıs 2003’e kadar Çin’i etkisi altına alan SARS’la mücadelede zor günler geçiren ve bu sürpriz virüse o dönem hazırlıksız yakalanan Çin, Covid-19 sürecinin de yönetiminde ilk günlerde kritik hatalara imza atıp bocalasa da hatta zaman zaman, dünya genelinde vaka ve ölümlerin bu kadar yüksek sayılara ulaşmasında dolaylı yoldan ve doğrudan sorumlu olarak gösterilse de Batı’ya ve büyük nüfusuna nazaran virüsü “hafif” atlattı.

Toplamda 87 bin 117 vaka ile dünya genelinde vaka sayılarında 82. sırada yer alan dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, toplam ölüm sayılarında ise 4 bin 634 ile 44. sırada yer alıyor. Nüfusu yaklaşık 332 milyon olan (Çin’in neredeyse 5’te 1’i) ABD’de 20 milyon 904 bin 701 vaka görüldü. Toplamda 358 bin 682 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Otoriter rejimler, rakamlardaki şeffaflık üzerinde bir soru işareti doğursa da SARS döneminde de uygulanan sert önlemler, Covid sürecinde de işin ciddiyeti tüm dünya tarafından anlaşılınca yeniden hatta fazlasıyla devreye girdi. Şehirlerin topyekün karantinaya girmesi, toplu taşıma sistemlerinin dahi tamamen durduğu kapanma dönemleri ve bu yönde alınan bölgesel kararlar, pek çok uzman tarafından görece başarının şifreleri olarak öne çıkarılıyor.

Covid-19 sürecinde oldukça hızlı bir şekilde inşa edilen üç büyük sahra hastanesi ile hafif ve orta derecede vakaların dahi tam izolasyonla kontrol altında tutulması da kilit noktalardan biri olarak gösteriliyor. Tüm bu yoğun sürecin ardından normale dönmeye çok yaklaşan Çin, 2021’e coşkulu bir şekilde, kalabalıklar halinde, sosyalleşerek girmeyi başardı.