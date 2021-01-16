Yolsuzluktan yargılanan Sarkozy’ye bir soruşturma daha

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluk davası kapsamında 4 yıl hapis cezasıyla yargılanırken, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bir başka konuda ön soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın, bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan Sarkozy’nin 2012’de seçimleri kaybettikten sonra tekrar avukatlığa döndüğü sırada, Rusya’da yaptığı iddia edilen danışmanlık faaliyetiyle ilgili olduğu ifade edildi.

RUSYA’DAN PARA TRANSFERİ

Fransız medyasına göre, Sarkozy 2019’da Rusya’da, Fransız şirketi Axa’nın ortağı olduğu RESO sigorta şirketiyle sözleşme imzaladı. Birkaç yıllığına yapılan sözleşmenin maliyetinin 3 milyon euro olduğu ifade edilirken Sarkozy’nin hesabına geçen yıl Rusya’dan 500 bin euro para transfer edildiği öne sürüldü.

Soruşturma, Sarkozy’nin danışmanlık faaliyeti mi yürüttüğü yoksa Rus oligarklar adına potansiyel suç olan lobi faaliyetlerine mi katıldığını ortaya çıkaracak. Savcılık, Aralık ayında Sarkozy’nin, yolsuzluk davası kapsamında ikisi şartlı olmak üzere 4 yıl hapse mahkum edilmesini talep etmişti.