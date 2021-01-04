Yunan basınından kritik iddia: Suudi F-15’leri Türkiye’ye karşı Girit’e geliyor

Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı provokasyonları sürüyor. Yunan medyası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Fransa, ABD ve İsrail’in ardından Suudi Arabistan’ın da oyuna dahil olacağını aktardı.

Politik ve ekonomik yönden gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz ayları boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişmişti.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ FİLO

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın emriyle Girit’e inecek F-15 jetlerinin, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz’de tatbikata katılacağını duyurdu.

ABD ve Japonya’nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan’ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı da ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım – 6 Aralık tarihlerinde Mısır’ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı.

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