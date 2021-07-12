2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, online olarak Açıköğretim Lise Online Sınavı 3 Temmuz 2021 tarihinde başladı, 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 23:59’ta sona erdi.

Sınava online katılan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı 4 not paylaştı.

1. not: Sınav 4 gün içinde gerçekleştiğinden ötürü, bir dersin sınavını bitiren öğrenci, diğer derslerin sınavına hemen başlama gibi bir durumu yok. 4 gün içinde seçtiği derslerin sınavların istediği saatte gerçekleştirebilme hakkına sahip.

2. Evlerinde internet olmayan öğrencilerin, okul müdürlüklerinde sınav alınma durumu gerçekleştirildi.

3. Sınav zamanında öğrencinin kullandığı tarayıcıda sınav sayfası hariç hiçbir sayfanın açılmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Sınav sayfası haricinde başka bir sayfanın açılması durumunda sınavın iptal edileceği MEB tarafından açıklandı.

4. Seçilen tüm derslerin sınavlarını aynı gün içerisinde (yoğunluktan ötürü) yapılmaması gerektiğini söyleyen MEB, 4 gün içinde ders sınavlarını aralıklarla yapılmasının daha uygun olacağını açıkladı.

Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Sınava dair sonuçlar için bakanlıktan resmi bir açıklama gelmezken, bir önceki online sınavı 9 gün sonra açıklandı. Sınav sonucunun 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması bekleniliyor.