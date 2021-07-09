2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavları (Lisans) üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava girecek adaylara açıklamalarda bulundu. KPSS başvuruları, 28 Mayıs 2021 tarihinde başladı, 14 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Geç başvuru tarihi 22 Haziran – 23 Haziran 2021 olarak açıklandı.

KPSS sınavı ne zaman?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM’nin sonuç sayfasında açıklanacak.

15 dakika kuralı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı. Buna göre adaylar, 10.15’te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00’da girmeleri gerekiyor. 10.00’dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.