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27. dönem POMEM sınavları ne zaman başlayacak?

Polis memur yetiştirmek üzere eğitim veren POMEM için 27. dönem sınavları hakkında açıklama yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada POMEM sınavlarının 15 Şubat tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Güncellenme: 12:10, 19/01/2021
Haberler Eğitim
27. dönem POMEM sınavları ne zaman başlayacak?

POMEM tarafından polis olmak için eğitilmek üzere bu yıl 200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplam 8.000 polislik öğrencisi alınacak. POMEM sınavlarına katılma için son başvurular 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti.

POMEM'in bağlı olduğu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada POMEM sınavlarının Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı açıklandı.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen  adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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