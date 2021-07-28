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Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları: 4 yıllık lisans AÖF taban puanlar…

Her yıl öğrenci adaylarının en çok tercih ettiği fakültelerin başında gelen AÖF bölümleri yine yoğun ilgi görüyor. Birçok üniversitede 4 yıllık AÖF bölümleri bulunuyor. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. İşte AÖF taban puanları ve AÖF bölümleri...

Güncellenme: 12:25, 28/07/2021
HaberlerEğitim
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları: 4 yıllık lisans AÖF taban puanlar…

edeflediği puanın gerisinde kalan adaylar gözünü AÖF'e çevirdi. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

4 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanSıralama
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sosyal Hizmet (A.Ö.)EA513267,8632458038
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Çocuk Gelişimi (A.Ö.)EA1,435244,9369624721
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.)EA103243,2543638778
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnsan Kaynakları Yönetimi (A.Ö.)EA103240,6027661619
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sosyoloji (A.Ö.)EA308238,6256679239
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İşletme (A.Ö.)EA257238,6012679465
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (A.Ö.)EA205232,6835734810
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.)EA308232,2143739352
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.)SAY154232,0233524372
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (A.Ö.)SÖZ2,56231,6739639694
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tarih (A.Ö.)SÖZ1,025227,0587676568
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sağlık Yönetimi (A.Ö.)EA1,79227,0468792606
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İktisat (A.Ö.)EA154225,5968808790
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.)EA308225,5859808935
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Çocuk Gelişimi (A.Ö.)EA1,538223,4716833180
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.)EA308221,4302857188
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İşletme (A.Ö.)EA718220,9469862991
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.)EA615219,8062876273
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Sosyal Hizmet (A.Ö.)EA1,435219,2531882700
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İktisat (A.Ö.)EA205216,4457913829
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Felsefe (A.Ö.)EA154216,2527915838
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Maliye (A.Ö.)EA308215,1561926605
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sosyoloji (A.Ö.)EA1,035214,5601932282
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.)EA923213,5425941249
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İşletme (A.Ö.)EA205213,0939944884
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (A.Ö.)EA410212,3718950350
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Sağlık Yönetimi (A.Ö.)EA820211,7343954891
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Havacılık Yönetimi (A.Ö.)EA820211,5496956111
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Kamu Yönetimi (A.Ö.)EA308210,3312963669
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (A.Ö.)EA205209,9326965873
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Sosyoloji (A.Ö.)EA308209,7654966729
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Felsefe (A.Ö.)EA257209,4541968313
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Coğrafya (A.Ö.)SÖZ1,435205,959811833
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.)SÖZ1,538205,8833811957
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Tarih (A.Ö.)SÖZ3,075Dolmadı
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (A.Ö.)SÖZ4,1Dolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.)EA820Dolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Grafik Sanatlar (A.Ö.)EA1,538Dolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Rekreasyon (A.Ö.)EA820Dolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tekstil ve Moda Tasarımı (A.Ö.)EA1,538Dolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Reklamcılık (A.Ö.)SÖZ1,333Dolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tarih (A.Ö.)SÖZ2,051Dolmadı
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.)EA820Dolmadı
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Rekreasyon (A.Ö.)EA820Dolmadı

 