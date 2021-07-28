Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları: 4 yıllık lisans AÖF taban puanlar…

edeflediği puanın gerisinde kalan adaylar gözünü AÖF'e çevirdi. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
4 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puan
|Sıralama
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (A.Ö.)
|EA
|513
|267,8632
|458038
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (A.Ö.)
|EA
|1,435
|244,9369
|624721
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.)
|EA
|103
|243,2543
|638778
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|103
|240,6027
|661619
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji (A.Ö.)
|EA
|308
|238,6256
|679239
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (A.Ö.)
|EA
|257
|238,6012
|679465
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (A.Ö.)
|EA
|205
|232,6835
|734810
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.)
|EA
|308
|232,2143
|739352
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.)
|SAY
|154
|232,0233
|524372
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (A.Ö.)
|SÖZ
|2,56
|231,6739
|639694
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (A.Ö.)
|SÖZ
|1,025
|227,0587
|676568
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|1,79
|227,0468
|792606
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (A.Ö.)
|EA
|154
|225,5968
|808790
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|308
|225,5859
|808935
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (A.Ö.)
|EA
|1,538
|223,4716
|833180
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.)
|EA
|308
|221,4302
|857188
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme (A.Ö.)
|EA
|718
|220,9469
|862991
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.)
|EA
|615
|219,8062
|876273
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (A.Ö.)
|EA
|1,435
|219,2531
|882700
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İktisat (A.Ö.)
|EA
|205
|216,4457
|913829
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (A.Ö.)
|EA
|154
|216,2527
|915838
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maliye (A.Ö.)
|EA
|308
|215,1561
|926605
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyoloji (A.Ö.)
|EA
|1,035
|214,5601
|932282
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|923
|213,5425
|941249
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İşletme (A.Ö.)
|EA
|205
|213,0939
|944884
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (A.Ö.)
|EA
|410
|212,3718
|950350
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|820
|211,7343
|954891
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|820
|211,5496
|956111
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (A.Ö.)
|EA
|308
|210,3312
|963669
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (A.Ö.)
|EA
|205
|209,9326
|965873
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sosyoloji (A.Ö.)
|EA
|308
|209,7654
|966729
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Felsefe (A.Ö.)
|EA
|257
|209,4541
|968313
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya (A.Ö.)
|SÖZ
|1,435
|205,959
|811833
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.)
|SÖZ
|1,538
|205,8833
|811957
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarih (A.Ö.)
|SÖZ
|3,075
|Dolmadı
|–
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (A.Ö.)
|SÖZ
|4,1
|Dolmadı
|–
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.)
|EA
|820
|Dolmadı
|–
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Grafik Sanatlar (A.Ö.)
|EA
|1,538
|Dolmadı
|–
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Rekreasyon (A.Ö.)
|EA
|820
|Dolmadı
|–
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (A.Ö.)
|EA
|1,538
|Dolmadı
|–
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Reklamcılık (A.Ö.)
|SÖZ
|1,333
|Dolmadı
|–
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarih (A.Ö.)
|SÖZ
|2,051
|Dolmadı
|–
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.)
|EA
|820
|Dolmadı
|–
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rekreasyon (A.Ö.)
|EA
|820
|Dolmadı