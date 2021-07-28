Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları: 4 yıllık lisans AÖF taban puanlar…

edeflediği puanın gerisinde kalan adaylar gözünü AÖF'e çevirdi. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

4 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ