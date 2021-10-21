ALES geç başvuru: ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
ALES için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. ALES/3 sınavı 21 Kasım tarihinde uygulanacak. Adaylar, 217,5 liralık sınav ücretini yatırılmasının ardından ALES başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.
Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı ALES için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.
ALES NE ZAMAN?
ALES 3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti 145 lira olarak belirlendi.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav başvuruları elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. ALES geç başvuru ücreti ise 217,5 lira olarak belirlendi.
ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekler.
İnternet üzerinden başvuruların yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.