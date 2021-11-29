AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı
AÖF vize sınavları ardından öğrenciler merak sonuçları bekliyor. Ara sınavı sonuçları öncesinde AÖF sınav sorları ve cevap anahtarı üniversite tarafından açıklandı. Öte yandan AÖF sonuçlarının ise en geç 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
2021-2022 AÖF ara sınavı 27 Kasım – 28 Kasım tarihlerinde yapıldı. AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapları araştırıyordu. AÖF 2021-2022 ara dönemi bütünleme sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte AÖF sınavı soruları ve cevapları…
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI
AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş sınavlar baz alındığında, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.