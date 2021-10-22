Bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar?

İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk parası ödemeleri bu ay içerisinde hesaplara geçecek. MEB, "Bursluluk parası ne zaman yatacak?" sorusunu yanıtladı. Bursluluk parası 25 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk parası ile ilgili yaptığı açıklama yaptı. Geçtiğimi dönem 290 lira olarak ödenen bursluluk parasının bu yıl 357 lira olarak ödeneceğini duyurdu.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.

BURSLULUK PARASI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.