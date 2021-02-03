CHP’li Adıgüzel: 8,5 milyon öğrenci dersleri cep telefonundan takip etti

MEB istatistiklerine göre öğrencilerin yüzde 9'unun EBA'ya girerken tablet, yüzde 29'unun bilgisayar kullandığını, öğrencilerin yüzde 62'sinin ise dersleri küçük cep telefonu ekranından takip etmeye çalıştığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “Mart 2020-Ocak 2021 tarihlerini kapsayan dönemde, 8,5 milyonu aşkın öğrenci derslere cep telefonundan katıldı. Bilgisayar veya tablet ile EBA'ya giriş yapanların oranı ise yüzde 38'de kaldı.

İnterneti ya da cihazı olmadığı için EBA'ya hiç giriş yapamayan 6 milyona yakın öğrencinin varlığı bir tarafa, EBA'ya giriş yapabilen öğrencilerin de yüzde 62'si de küçük cep telefonu ekranından derslerini takip etti. Aynı hanedeki 3-4 öğrencinin bir cep telefonunu paylaşmak zorunda olduğu bir ortamda, öğrenciler küçücük bir ekrandan, sınırlı mobil internet ile eğitimden ne kadar verim alabilmiştir?

MEB EBA'nın 2020'de dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim internet sitesi olduğunu söylüyor. Bununla övünmeden önce cevap verilmesi gereken asıl soru bu öğrencilerin kaçı online eğitime düzenli olarak, öğrenme ortamına uygun koşullarda devam edebilmiş? MEB, ihtiyacı olan her öğrenciye bir tablet/bilgisayar ve ücretsiz internet sağlamadığı sürece, bu sayıların hiçbir anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ 6 MİLYON, DAĞITILAN 500 BİN”

CHP'li Adıgüzel, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu süreç bize şunu öğretti. Evinde bilgisayarı, tableti, sabit interneti olan çocuklar bir adım öne geçerken, fatura yoksul, dar gelirli ailelerin çocuklarına kesildi. Türkiye'de bilgisayar sahiplik oranı yüzde 44'e gerilemiş durumda. MEB'in verilerine göre de bilgisayarla EBA'ya giriş yapan öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 29.

Yani öğrencilerin çoğunluğu 10 inç ve altında bir bilişim ürünü ile derslere katılmaya çalışmış. Oysa boyut itibariyle küçük olan cep telefonu ekranına uzun süre bakmak gelişim çağındaki çocuklar için göz ve duruş bozukluklarına yol açabileceği gibi, cep telefonu kullanımı derslere etkin katılım, odaklanma gibi konularda da yetersiz bir eğitim aracıdır.

Bu somut sorun ve verilere rağmen, bugüne kadar yalnızca 500 bin tablet dağıtılmış. 6 milyon öğrencinin eğitime erişemediği, erişenlerin de yüzde 60'ından fazlasının uygun bir cihaza sahip olmadığı düşünüldüğünde dağıtılan bu tablet miktarı yeterli olmaktan çok uzaktır.”

“VATANDAŞ ÜCRETSİZ İNTERNET BEKLİYOR”

Özel İletişim Vergisi'ne getirilen zammı da değerlendiren Adıgüzel, “Biz her öğrenciye ve öğretmene ücretsiz internet çağrısı yaparken, iktidar zam müjdeliyor. MEB'in verilerinden de anlaşılacağı üzere eğitim telefona ve internete bel bağlamış durumdayken, vatandaş ucuz, hızlı ve ücretsiz internet müjdesi beklerken özel iletişim vergisine yüzde 33,3'lük zam geldi. İnternete erişemeyen milyonlarca öğrenciye ücretsiz internet götürmesi gerekenler, zam getirdi.

Pandemi döneminde artan haberleşme giderleri bu zamla daha da artacak. Bugünün dünyasında internet bir eğitim aracına dönüşmüştür. Pandeminin getireceği belirsizlikler, uzaktan eğitimin uzayabilme ihtimali ortada iken, bu zammın kabul edilir bir tarafı yoktur. İktidar, bir zamanlar kendi Bakanlarının da şikayet ettiği bu verginin kaldırılmasına yönelik adım atmalıdır” dedi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

*Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı ise 1 milyon 117 bin 686.

*Pandeminin ilk ortaya çıktığı 2020 Mart ayında, 30-40 bin kişinin erişimi sağlanan Eğitim Bilişim Ağı‘nın (EBA), Haziran ayında 300-400 binlere ve Eylül ayında ise ancak 1 milyon canlı kapasiteye ulaştı. EBA'da günlük yaklaşık ders kapasitesi son olarak 3 milyon olarak açıklandı.

*21 Eylül 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında EBA'yı kullanan öğrenci sayısı 12 milyon 459 bin, EBA'yı kullanan öğretmen sayısı ise 962 bin olarak açıklandı. Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin öğrenci olduğu düşünüldüğünde, bu dönemde 6 milyona yakın öğrenci EBA'yı kullanamadı.

*23 Mart 2020 – 22 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan daha geniş dönemde ise 13 milyon 793 bin öğrencinin EBA'yı kullandığı belirtilmektedir. Ancak bu öğrencilerin kaçının online eğitime düzenli olarak, öğrenme ortamına uygun fiziki koşullarda devam ettiğine yönelik bir veri paylaşılmadı.

*23 Mart 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında öğrencilerin yüzde 62'si EBA'ya giriş için cep telefonu kullanırken, bilgisayarla EBA'ya giriş yapan öğrencilerin oranı yüzde 29, tablet kullananların oranı ise yüzde 9'da kaldı. Yani 8,5 milyonu aşkın öğrenci derslere küçük cep telefonu ekranından katılmaya çalıştı.

*Öte yandan, MEB tarafından bilgi edinme başvurusu ile gelen yanıtta 2 Şubat tarihi itibariyle uzaktan eğitim sürecinde evinde TV, tablet bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrenciler için dağıtılacağı açıklanan 500.000 tablet bilgisayarın dağıtımının tamamlandığı, Şubat ayı içeresinde de 100.000 adet daha tablet bilgisayar dağıtımı planlandığı belirtilmiştir.