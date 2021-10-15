DGS ek tercih başvurusu başladı: DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı

DGS ek tercih başvurusu bugün itibariyle başladı. DGS ek tercih başvurusu 15 Ekim - 21 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. DGS ek tercih başvuru ücreti 25 lira olarak belirlendi. Henüz bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gerçekleştireceği DGS ek tercih için kılavuz ÖSYM tarafından yayınlandı.

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DGS ek tercih tarihleri belli oldu. DGS ilk yerleştirme dönemi yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler DGS ek yerleştirme tercih başvurularını yapabilecek. Öğrenciler için boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. DGS kılavuzuna ve DGS ek yerleştirme hakkında merak ettiği tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

Değerli DGS adaylarımız,

2021-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır.

Tercihlerinizi 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında https://t.co/rDnz9gKzj8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS pic.twitter.com/4hrFEDXcUi — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 15, 2021

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. 2021-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021- DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.