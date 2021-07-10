Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DGS saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? DGS için ÖSYM’den saat uyarısı

Eğitimine fakültede devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı DGS 11 Temmuz'da yapılacak. Sınava girecek adaylar DGS sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu.

Güncellenme: 09:52, 10/07/2021
HaberlerEğitim
DGS saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? DGS için ÖSYM’den saat uyarısı

Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS’de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr’den öğrenilebilecek. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

DGS GİRİŞ BELGESİ

2021 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-DGS kılavuzuna göre sınav 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.