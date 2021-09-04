Doğam Evimde’ye uluslararası ödül

‘Doğa’m Evimde’ adlı uzaktan eğitim programıyla İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ‘Yılın En İyi Bilgi Teknolojileri Departmanı’ kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

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Dünyadaki en prestijli yarışmalardan Amerika'daki, Uluslararası İş Ödülleri ve Stevie Ödülleri 2021'de 63 ülkeden 3 bin 700 kurum yarıştı. “En İyi Bilgi Teknolojileri Departmanı” kategorisinde Katar DHL Ekspres Altın Ödül, Avustralya-Sidney şehri Gümüş Ödül ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okulları Bronz Ödül kazandı. Ödül töreni, 8 Aralık'ta online yapılacak.

“TÜRKİYE'NİN GURURU”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren şöyle dedi: “1.5 yıldır yaşam koşullarını, ticareti, eğitimi, turizmi pandemi şartları belirliyor. Amerika, Avrupa'nın dev ülkeleri bu ihtiyaçları karşılamakta hızlı aksiyon alamadı. Türkiye altyapı ve içerik dönüşümünde, gelişmiş görünen ülkelerden önde olduğunu gösterdi”

“FARK YARATILDI”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, bir adım öteye taşıyarak, uzaktan ve hibrit eğitim süreçlerini yüksek verimlilikle gerçekleştirdi. Doğa'm Evimde programı, e-doğa /m-doğa uygulamaları ile fark yaratıldı. Eğitimdeki öncü anlayışımız, ödüllerle tescillendi. Dünya üçüncülüğü getiren Doğa'm Evimde adını eğitim sektörüne altın harflerle yazdırdı. Bu sadece kurumumuzun değil Türkiye'nin ve eğitim sektörünün gururudur.”