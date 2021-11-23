Engelli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu! Engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

Engelli öğretmen ataması başvurusu devam ediyor. Engelli öğretmen ataması başvuru işlemleri "basvurular.meb.gov.tr" ekranı üzerinden yapılıyor. Engelli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu, en yüksek kontenjan 91 ile Türki Dili ve Edebiyatı branşına verildi.

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Engelli öğretmen atama tercihleri 22 Kasım – 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. 750 kişinin alınacağı engelli öğretmen ataması başvuruları “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

Başvurular http://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/engellimemurbsv/ sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI



