Hocaların hocası Prof. Dr. Orhan Oğuz için tören yapıldı

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski Milli Eğitim Bakanı, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için Anadolu Üniversitesi’nde (AÜ) tören düzenlendi.

Kemal ATLAN

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97 yaşında hayatını kaybeden 2 çocuk babası, eski Milli Eğitim Bakanı, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, Anadolu Üniversitesi'nde tören sonrasında Eskişehir Odunpazarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Oğuz için dün Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen törenin ardından bugün de kurucusu olduğu Eskişehir AÜ’nde tören yapıldı. Prof. Dr. Oğuz’un Türk Bayrağı’na sarılı naaşı cenaze arabasıyla AÜ Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildi. Prof. Dr. Oğuz’un naaşı tören kıtası eşliğinde tören alanına taşındı. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Oğuz’un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, torunları Zeynephan Gemicioğlu ile Aslıhan Oğuz, öğrencileri, akademisyenler ve iş adamları katıldı. Tören öncesi Oğuz’un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz tabuta karanfil bıraktı.

BABAM UNUTULMAKTAN KORKARDI

Törende Prof. Dr. Oğuz’un ailesi adına konuşan kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, babasının en korktuğu şeyin unutulmak olduğunu belirterek, “Umuyorum, unutulmaktan çok korkan babam şuanda mutludur. Zaman zaman arandıkça veya bir gazetede adı geçtiğinde hep ‘Demek bizi halen hatırlayanlar var’ derdi. Babam kendisini eğitim camiasına adamıştı. İşini hep severek yaptı. Sağılığında babamı özellikle öğrencileri hiç unutmadı, hep aradılar, halini hatırını sordular. Geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi’nin açılışında konuşma yapmak için kendisini davet ettiler. Ancak ben sağlık durumunun el vermeyeceğini söyledim. Daha sonra babamın bir konuşma yapıp videosunu çekmemi istediler. Ben de babama durumu söyledim. Çok mutlu oldu. Pijama ile olmayacağını söyleyerek giydirmemi istedi. Yeni eğitim öğretim yılı için başarılar diledi, öğrencilerden Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye taşımalarını isteyen gayet güzel bir konuşma yaptı. Babam için hep üniversitelerin, okulların işleri öncelikli gelirdi. Ben de babamı beklerdim. Sadece eğitime değil elinin erdiği herkese yardım etti. Umarım ki mekanı cennettir” şeklinde konuştu.

HOCALARIN HOCASIYDI

Törende AÜ adına Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir adına Milli Eğitim eski bakanı AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, öğrencileri adına ise CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuşma yaptı. Akademiye adım atmasında Prof. Dr. Orhan Oğuz’un katkısının çok fazla olduğunu ifade eden Büyükerşen, “Eskişehir’de Yüksek Öğretim Kurumları’nın kuruluşunu sağlayan, ülkemiz için binlerce aydın ve akademisyen yetiştiren, eski Milli Eğitim Bakanımız, öğrencisi olmaktan ve yıllarca birlikte çalışmaktan onur duyduğum hocaların hocası Prof. Dr. Orhan Oğuz’u kaybettik. Sevgili hocamı 1958 yılında tanıdım. 1958 yılında ben 19 yaşındayken İş ve İşçi Bulma Kurumu’na gazeteci olarak haber yapmaya gitmiştim. Ankara Hukuk Fakültesi’ne kayıtlıydım. Fakat okulun devam zorunluluğu yoktu. Ben de memleketim Eskişehir’de aileme katkı sağlamak için matbaalarda çalışıyor ve gazetecilik yapıyordum. Eskişehir’de bir Yüksek Öğretim Kurumu kurulduğu ve kuruluş kanunun olmadığı başında bir müdür ile kurulduğu haberi geldi. Haber yapmaya gittiğimde Orhan Oğuz hocam oradaydı. Kendisini sorularımla biraz sıkıştırdım. ‘Kanunsuz nasıl kurulur’ diye sordum. Beni dinledi, sorularıma cevap vermedi. Sonra benim Ankara’da öğrenci olduğumu öğrenince kaydımı alıp gelmemi sonrasında sorularımı yanıtlayacağını söyledi. Ben kaydımı alıp geldim ve beni akşamları eğitim veren Akşam Yüksek İhtisas Mektebi’ne kayıt etti. Okulun yayın bölümünü bana verdi. Bu arada haberimi de gazeteye yaptım. Haber olay oldu ve 1959 yılında TBMM’de üniversite statüsü kazanarak akademi yapıldı. 4 yılda okulu bitirip helallik istemek için yanına gittiğimde bana boş kağıt verip asistanlık başvuru dilekçemi yazdırdı. Sonrasında da akademisyen olarak kaldım. Hocam bir tarihdir. Çok anımız var, inşallah vakit bulursam bunları kağıda dökeceğim. Bugün onun doğduğu, büyüdüğü, hizmet vermek için çok sıkıntılar çektiği Eskişehir’de Eskişehir topraklarının koynuna bırakacağız. Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi'ndeki törenin ardından Prof. Dr. Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.