İkinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İkinci üniversite kayıt tarihleri uzatıldı

İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da önlisans programlarına başvurabiliyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2021-2022 akademik yılı "İkinci Üniversite" online başvuru ve kayıt işlemlerinin aday öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız İkinci Üniversite, ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı tanıyor. 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi ‘İkinci Üniversite' kayıtları rekor sayıya ulaştı. İkinci Üniversite'ye kayıt yaptıran öğrenci sayısı uygulamanın başladığı 2002 yılından bu yana bir kayıt döneminde ulaşılan en yüksek kayıt sayısı olarak rekor kırdı.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2021-2022 akademik yılı “İkinci Üniversite” online başvuru ve kayıt işlemlerinin aday öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim’e kadar uzatıldığı bildirildi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE İLE 41 ÖNLİSANS VE 21 LİSANS PROGRAMI

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite, 5’i yeni açılmış olan 41 önlisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek önlisans programları Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği iken yeni açılan lisans programları ise Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) oldu.

İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden yahut http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabilir.