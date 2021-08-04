İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin sonuçları için gözler MEB’te…

MEB il dışı atama ve tayin sonuçları bugün açıklanıyor. Bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler için ihtiyaç listesi ve kontenjanlar kapsamında başvurular sonra erdi. İl dışı atama sonuçları “mebbis.meb.gov.tr” ekranında öğrenilebilecek.

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Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin gerçekleştirdiği başvurular doğrultusunda il dışı atama işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Gün içerisinde il dışı atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr sayfasında erişime açılması bekleniyor.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme işlemi için sonuçlar 4 Ağustos tarihide açıklanacak.

İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

* Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

* Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.