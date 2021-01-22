Karneler e Okul VBS girişi üzerinden görüntülenecek: Dijital karne ile notlara nasıl bakılır?

e-Okul'da karne yoğunluğu yaşanıyor ve öğrenciler notlarını kontrol etmek için VBS sistemini ziyaret etmeye başladı. Bu yıl, okullarda heyecana sahne olan karneler pandemi tedbirleri kapsamında basılı karneler verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açacak.

KARNE İÇİN E OKUL GİRİŞ EKRANI

E OKUL’DA DİJİTAL KARNELER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

KARNEDE YAZILI ETKİSİ KALDIRILDI

Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.