ÖGG sınavı ne zaman? Özel güvenlik Görevlisi 94. temel eğitim ve 70. yenileme sınavı tarihi…
Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim ve yenileme eğitim sınavlarının tarihlerini açıkladı. Binlerce özel güvenlik adayının beklediği ÖGG yazılı sınavı 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişleri 18 Ekim ile 31 Ekim arasında yapılacak.
Görevli bulundukları kurumda asayişi sağlamakla görevli Özel Güvenlik Görevlileri, güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilk yardım, narkotik ve silahlar konusunda özel eğitim alacaklar. EGM tarafından açıklanan sınav takvimine göre yazılı sınav 17 Ekim’de gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
ÖGG yazılı sınavı 17 Ekim, saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
17/10/2021 :Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
18-31/10/2021 :Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
19/10/2021 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
20-22/10/2021 :Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
05/11/2021 :Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
08-10/11/2021 :Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
12/11/2021 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.