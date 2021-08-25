Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı! Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı…

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenler, özür grubu atama sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenler, mazerete bağlı atamalar için geçtiğimiz günlerde tercihlerini tamamlamıştı. MEB, özür grubu atama sonuçlarını dün erişime açtı. Öğretmenler, bugün itibariyle bağlı oldukları okullardan ilişiğini kesmeye başlayacak.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 24 Ağustos 2021’de ilan edildi. Sonuçlar, ‘personel.meb.gov.tr' adresinden öğrenilebiliyor.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.