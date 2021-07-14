POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte POMEM mülakat yerleri…

Her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekleyen POMEM 27. Dönem alımları için aday değerlendirme ve seçme sınavı mülakat sınavı aşaması için sınav yerleri belirlendi. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklar.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ

POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.