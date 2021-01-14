Üç milyona yakın öğrenci EBA’ya giremedi, nasıl not verilecek?

Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “EBA TV'ye erişemeyen milyonlarca öğrencinin ders notu nasıl verilecek?” dedi.

BEŞ ÖĞRENCİDEN BİRİ SİSTEME GİRİŞ YAPAMADI

Uzaktan eğitimin öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlara neden olduğunu hatırlatan CHP’li Karabıyık, “Bu süreçte her beş öğrenciden biri EBA sistemine giriş dahi yapmadı. Bu öğrencilerin öğrenmelerini nasıl sürdürdüğü, EBA TV'ye erişimlerinin olup olmadığı, EBA TV üzerinden sunulan içeriklerin farklı sınıf seviyelerinde öğrenmeyi ne ölçüde destekleyebildiği, öğrenciler tarafından ne ölçüde izlendiği, ebeveynlerin çocuklarına ne ölçüde öğrenme desteği sağlayabildiği ise bilinmiyor” uyarısında bulundu:

– Ülkemizde 16 Mart 2020 tarihinde eğitime ara verilen okullarda, 23 Mart itibariyle eğitim faaliyetleri uzaktan yapılmaya başlandı. Salgın devam ederken öğrenme kaybı yaşanmasını önlemek için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitimin yerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden TRT-EBA TV ile dersler verildi.

BAKANLIĞA EK BÜTÇE VERİLMEDİ

– Ancak bu dönemde örgün eğitimdeki 15 milyon 189 bin 878 öğrenciden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2 milyon 834 bin 632'si EBA TV'ye hiç erişemedi; ancak gerçekte bu sayı çok daha fazla. Ayrıca EBA TV sistemini etkin kullanamayan milyonlarca öğrenci de göz önüne alındığında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyleyebiliriz.

– Çok sayıda il ve ilçede internet altyapı eksiği olduğu biliniyor. Özellikle altyapı eksikliği ve gelir yetersizliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, EBA sistemine girişin en az olduğu bölgemiz. Örneğin Diyarbakır'da, 492 bin 975 öğrenci eğitim görmesine rağmen yaklaşık 200 bin öğrenci bugüne kadar hiç EBA sistemine bağlanamadı. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü ve alanın uzmanları salgınla ilgili sürekli açıklama-uyarı yapmalarına rağmen AKP tarafından öngörüde bulunarak gerekli önlemler de alınmadı. Bazı sorunların çözümünde ise çok geç kalındı. Zaten bütçesi yetersiz olan Milli Eğitim Bakanlığı’na ek bütçe verilmedi ve eli kolu bağlandı.