Yaz okulu: AÖF’ten ve YÖK’ten açıklama geldi

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim duyuruları sayfasında, 21 Haziran 2021 tarihinde açıklamada bulundu. Üniversite, güncelleme adı altında, yaz okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını açıklarken, yaz okulu sınavlarının 4 Eylül 2021 tarihinde “yüz yüze” yapılacağını açıkladı.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.” açıklaması kurum tarafından yapıldı.

YÖK tarafından önceki açıklaması üzerine şu açıklamayı yaptı: “13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür.”